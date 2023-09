Reggio Calabria, cumuli di rifiuti sulla spiaggia di Gallico: situazione insostenibile

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente alle condizioni di degrado in cui versa la spiaggia di Gallico Marina, nella periferia nord di Reggio Calabria. Le spiagge, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, sono letteralmente sommerse da cumuli di rifiuti e nella zona non è possibile fare neanche una passeggiata per il cattivo odore presente causato dalla quantità di rifiuti di ogni genere che da tempo giacciono a bordo strada.