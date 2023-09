Reggio Calabria, in corso i preparativi per i fuochi d’artificio di questa sera nelle acque dello Stretto

StrettoWeb

Sono in corso da questa mattina i preparativi a Reggio Calabria per i tradizionali fuochi d’artificio che concludono come la celebre Festa di Madonna. Come si evince dalla foto a corredo dell’articolo in queste ore la ditta Schiavone Fireworks, sta lavorando per il posizionamento delle zattere galleggianti tra l’Arena dello Stretto e le colonne di Tresoldi, luogo in cui verranno sparati i fuochi.

Le zattere verranno posizionate tra le 18:30 e le 19 di questo pomeriggio.

Grande attesa quindi per tutti coloro che vorranno assistere come ogni anno a questo meraviglioso appuntamento che saluterà le feste mariane segnando, da domani, il ritorno alla normalità.