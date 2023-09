Reggio Calabria, il concerto di Carl Brave sul Lungomare nell’ultima sera della Festa

StrettoWeb

La bellissima musica del rapper, cantautore e produttore discografico italiano Carl Brave ha fatto scatenare i cittadini di Reggio Calabria questa sera. L’artista si è esibito sul lungomare per chiudere le festività mariane, seppur in un clima particolarmente spento e provato per i gravi episodi che stanno scuotendo la città negli ultimi giorni, dallo scandalo della Reggina alla figuraccia sulla partita del cuore in nome di Gianluca Vialli; dalla clamorosa indifferenza nei confronti della traversata dello Stretto organizzata da Novella Calligaris al gravissimo episodio intimidatorio subito la scorsa notte da Angela Marcianó.