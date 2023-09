A Reggio Calabria il Comune dorme e i cittadini sono costretti al fai da te | FOTO

StrettoWeb

Una vecchia pubblicità diceva: “turista fai da te?“. A Reggio Calabria invece, dove i turisti sono degli esseri rari e coraggiosi ormai da anni, abbiamo i cittadini fai da te. Il lungomare di Catona, come tante altre zone della città, è ridotto ad una discarica. Sebbene la colpa sia imputabile soprattutto ai tanti che gettano rifiuti in ogni dove indiscriminatamente, è pur vero che l’immondizia è sotto gli occhi di tutti, anche degli amministratori comunali. Ai quali, fino a prova contraria, compete la rimozione.

E invece niente. Tutto tace. I rifiuti restano lì giorni, settimane, mesi. Per questo motivo questa mattina un gruppo di cittadini volontari ha deciso di rimboccarsi le maniche e andare a raccogliere plastica e altro abbandonata lì o portata dal mare (nel quale è pur sempre arrivata a causa di chi non ha idea di cosa sia un cestino della spazzatura). Nelle foto in alto adulti e bambini, forse di una scuola elementare, mentre puliscono le spiagge di Catona. Si ringrazia il nostro lettore Andrea Caudullo per le immagini.