Reggio Calabria, i cittadini di Arghillà da Brunetti: “siamo abbandonati e nel terzo mondo”

I cittadini di Arghillà si sono recati questa mattina a Piazza Italia a Reggio Calabria, per protestare dato che da troppo tempo vivono in condizioni disastrose e senza servizi essenziali. “Da mesi, infatti, manca l’acqua nei quartieri di Arghillà, oramai ribattezzata ‘La Terra di Nessuno’, creando immensi disagi a tutti i cittadini. Basta parole, basta promesse, basta prese in giro” hanno affermato indignati i cittadini di Arghillà.

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb Patrizia D’Agui del Comitato spontaneo di Arghillà Sud ha affermato che: “la situazione è insostenibile ad Arghillà, abito ad Arghillà sud da 25 anni e ci ritroviamo sia a sud che a nord da giugno senza un goccio di acqua o meglio l’acqua arriva qualche ora e poi va via e rimaniamo senza giorno e notte. La situazione è insostenibile perchè è un disagio troppo grave, la cosa più grave è che siamo abbandonati dalle istituzioni, la cittadinanza è scoraggiata. Noi abbiamo fatto richieste e solleciti a chi di competenza ma non si è arrivato a nessun risultato e noi vogliamo chiarezza e capire dov’è l’acqua, perchè non arriva alle abitazioni. Noi protestiamo e chiediamo conto e ragione all’amministrazione comunale di quello che sta succedendo, vogliamo fare chiarezza. Noi oggi saremo qui e ci fermeremo qui finchè non parleremo con Brunetti e con chi di competenza per capire e chiederemo che venga erogata l’acqua sempre non solo a momenti”.

