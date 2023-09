Reggio Calabria, aperti gli scavi archeologici di piazza Garibaldi: “patrimonio importante per la città”

StrettoWeb

In occasione delle Giornate europee del Patrimonio, questo pomeriggio, per la prima volta gli archeologi della Soprintendenza Abap per la Città metropolitana di Reggio Calabria e Vibo Valentia, hanno aperto i cancelli del cantiere di piazza Garibaldi, per illustrare alla cittadinanza i risultati, seppur ancora parziali, degli scavi archeologici.

“Riteniamo davvero importante questa edizione delle Giornate europee del Patrimonio – afferma l’assessore Irene Calabrò – la nuova scoperta di Piazza Garibaldi arricchirà ulteriormente la nostra offerta culturale in città con risvolti storici ancora tutti da scoprire ed apprezzare”.

L’archeologa Maria Maddalena Sica, evidenza: “lo scavo di Piazza Garibaldi è importante per l’intera città e per capire l’evoluzione di essa. Speriamo che durante gli scavi si riescano a trovare nuove informazioni sul tempio. Una cosa pare certa: come materiale è stata utilizzata la pietra di Lazzaro. Quando si concluderà lo scavo? Entro la fine dell’anno e successivamente sarà fruibile ai cittadini”.

Piazza Garibaldi, Maria Maddalena Sica: "scavo importante per la città"

L’archeologo della Soprintendenza, Andrea Gennaro, evidenza: “gli scavi sono ancora in corso ma comunque c’è la possibilità di vedere i primi ritrovamenti. Siamo contenti di aprire questo sito al pubblico in occasione delle Giornate europee del Patrimonio”.

Reggio Calabria, le parole dell'archeologo della Soprintendenza Andrea Gennaro

