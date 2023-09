Reggio Calabria, anche quest’anno è caos per le giostre: qui, lì, sì, no, forse, boh!

StrettoWeb

Subbuglio a Reggio Calabria per le tradizionali giostre di Festa di Madonna che come ogni anno fino all’ultimo rischiano di saltare e ancora, nonostante manchino davvero pochissimi giorni, non si sa se e dove si faranno. Toni accesi questa mattina a Palazzo San Giorgio tra gli assessori che stanno lavorando per trovare un accordo plausibile per la migliore collocazione delle giostre e che certamente non è quella di dividerle in due aree così come si vocifera da ormai troppo tempo ma che sembra ormai la soluzione più accreditata.

Il problema di fondo è che il cantiere al Tempietto vieta il consueto utilizzo dell’area come in precedenza, stavolta in modo oggettivo. Quindi il luna park per come l’abbiamo sempre conosciuto al Tempietto non ci potrà essere in ogni caso. I giostrai, ovviamente, chiedono una location unica senza “spezzatino”. La divisione su due location creerebbe molti problemi e alla fine la decisione dovrebbe arrivare mercoledì, anche se con folle ritardo. Anche stavolta.