Reggio, l’assessore Calabrese incontra il Ministro Calderone: “ecco cosa ci siamo detti”

StrettoWeb

“La convention ECR di Scilla ideata dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei e dall’europarlamentare calabrese Denis Nesci conferma l’attenzione del governo italiano e dell’Europa nei confronti del Sud e della Calabria. La presenza dei più importanti rappresentanti del Governo e dello stato maggiore di Fratelli d’Italia, che hanno risposto positivamente alla chiamata di Nesci, è la conferma dell’impegno che Giorgia Meloni sta rivolgendo al mezzogiorno d’Italia”. Lo ha detto l’assessore al lavoro e alla formazione professionale, Giovanni Calabrese, incontrando il ministro Marina Calderone nel corso dell’evento del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, che si è svolto a Scilla.

“L’occasione – ha aggiunto Calabrese – è stata importante per confrontarsi con la ministra del Lavoro sulle problematiche occupazionali del territorio calabrese, sul precariato e sulle criticità derivanti dalla modifica del reddito di cittadinanza. Una misura, certamente errata, che merita ora soluzione diversa per la Calabria rispetto ad altre regioni del nord dove numeri ed opportunità occupazionali sono ben diverse rispetto a territori economicamente deboli come quello calabrese. Calderone ha condiviso l’idea di un tavolo di confronto per la Calabria che prossimamente si riunirà a Roma. Il lavoro, per come evidenziato anche dal presidente Occhiuto, è al primo punto dell’agenda politica regionale e stiamo lavorando a individuare soluzioni, anche con innovative proposte di smart working, che potrebbero portare importanti risultati per la nostra Calabria”, ha concluso l’assessore Calabrese.