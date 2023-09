Reggio: al via il progetto “M.E.T.R.O.-Polis

StrettoWeb

Al via le attività di “M.E.T.R.O.-Polis: il luogo del possibile”. Presentato mercoledì 30 agosto nella sala biblioteca di Palazzo Alvaro, a Reggio Calabria, il progetto comincerà a entrare nel vivo già in questa settimana. Due saranno i laboratori attivati in via Annà 105, a Melito Porto Salvo (RC), dove ha sede “Insieme senza barriere”, associazione capofila dell’iniziativa progettuale: “Emozioniamoci” e “Casse armoniche”. L’iscrizione è gratuita e aperta a chiunque voglia parteciparvi. Saranno interessati anche i territori dei Comuni di Roghudi e Montebello Jonico, partner del progetto.

Il primo incentrato sull’educazione emozionale, sarà aperto martedì 5 settembre, alle ore 17. Lo guiderà il counselor bioenergetico e mediatore interculturale Eugenio Criscuolo, presidente dell’Associazione di Mediazione Interculturale “AIM” e project manager.

L’Educazione Emozionale è un modello di accompagnamento delle relazioni da una prospettiva basata sul rispetto, la collaborazione, la cooperazione e le competenze transpersonali. Questo modello sarà utilizzato come strumento per la coesione del gruppo e la proposizione di nuovi strumenti di comunicazione e di interrelazione fra i partecipanti.

I percorsi non formali seguiti, tra l’altro, sperimentati già con successo in altri momenti formativi di vari progetti aiuterà i partecipanti a: far crescere i processi di apprendimento delle proprie emozioni per riconoscerle e viverle; approfondire le dinamiche relazionali e affettive disfunzionali costruendo, assieme, un nuovo modo di relazionarsi e ritrovare la dimensione sociale nel “qui e ora”; promuovere le competenze critiche verso i comportamenti di isolamento a rischio e quelle di empatia verso i segnali di sofferenza dell’altro.

Il secondo laboratorio, il cui avvio coinciderà con l’apertura dell’anno scolastico, invece, sarà tenuto da Nunzio Pellicone, presidente dell’associazione “Insieme senza barriere”, già responsabile del laboratorio di chitarra attivo a “Villa Benvenuto”, sede associativa ospitata in un bene confiscano alla criminalità organizzata.

Gli iscritti al laboratorio verranno coinvolti in modo attivo e saranno accompagnati a una sorta di “alfabetizzazione musicale”, attraverso l’utilizzo del gioco come strumento.

È previsto l’approfondimento delle seguenti tematiche: musica e corpo; musica e movimento; musica e fantastico; musica e gioco; musica e performances. Gli elementi per la costruzione di performance mimico musicali saranno il corpo, i suoni vocalici, danze popolari e attività motorie inventate, elementi del blues e del rock, elementi di body percussion, strumenti creati con materiale di scarto e di riciclo.

M.E.T.R.O.Polis è un progetto nato per creare uno spazio sociale, culturale ed educativo permanente, che diventi punto di incontro tra due mondi oggi considerati “fragili” ma che, se messi in relazione, possono diventare punto di forza e di riferimento per la comunità tutta: giovani e disabili.

Il finanziamento è stato concesso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con l’AVVISO PUBBLICO ANNO 2022 per la Selezione di progetti di utilità sociale da realizzare sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria in partenariato con Enti del Terzo Settore.