Reggina, altre tre ufficializzazioni dopo Provazza per la Fenice Amaranto: ci sono due giovani

Altre quattro ufficializzazioni oggi per la nuova Reggina, la Fenice Amaranto. Dopo il ritorno di Provazza, ecco l’esperto Andrea Zanchi e i giovani Matteo Martiner e Giuseppe Coppola, rispettivamente difensore destro e attaccante. Entrambi 2005, arrivano in prestito per una stagione dalla Pro Vercelli 1892. Zanchi, invece, firma un biennale.

Chi è Andrea Zanchi

Inizia la sua carriera nella stagione 2010/11 a Perugia in serie D dove vince il campionato collezionando 27 presenze e realizzando una rete. In Umbria anche la stagione in C2, vince anche il suo primo campionato tra i professionisti. Nella stagione 2012/13 si trasferisce al Bellinzona, prima di tornare al Perugia in C1 e successivamente alla Carrarese e Reggiana. Nella stagione 2014/15 trasferitosi al Tuttocuoio in serie C, disputa 32 partite e realizza una rete. A Matera nel 2015/16, si trasferisce al Gubbio la stagione successiva collezionando 32 presenze e un gol. Nel 2017/18 firma con il Sudtirol (26 presenze) per poi passare nel 2018/19 nel Pro Piacenza prima di trasferirsi al Rieti nel mercato di gennaio. Rimane a Rieti anche nel 2019/20, prima del passaggio al Catania nell’estate 2020. Gioca 22 gare realizzando una rete nella prima stagione, 14 presenze e una rete nella stagione 2021/22. Nella stagione 2022/23 ha indossato la casacca del Padova.