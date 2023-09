Reggina, è un video? No, un film dell’orrore! Tutte le peripezie dell’ultimo anno amaranto in un filmato

StrettoWeb

Chi non conoscesse la storia affermerebbe subito: “è chiaramente un film”. Magari a firma Manuele Ilari, per restare in tema. Quello postato sui social da Italo Palmara, Presidente del movimento Reggio Futura, è però il breve – e triste, agghiacciante, raccapricciante – sunto della realtà vissuta nell’ultimo anno a Reggio Calabria con la Reggina.

Un breve filmato di oltre due minuti che scalza anche i migliori classici dell’orrore. Roba che L’Esorcista in confronto è un filmetto da quattro soldi. Si passa dalla trasparenza di Cardona e ai sorrisi di Saladini fino alla “maschera” Ilari e alla scelta Ballarino anziché Bandecchi. Con una conclusione abbastanza azzeccata: “svegliateci da questo incubo”. Di seguito il video, che rimanda a Facebook.