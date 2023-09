Reggina, altra giornata di ufficialità per la Fenice: ecco Parodi

StrettoWeb

Le quattro ufficialità di ieri, tra esperti e under, hanno fatto sì che la nuova Reggina, la Fenice Amaranto, tornasse ad annunciare calciatori dopo i quattro comunicati sabato. Seppur i tesserati fossero solo otto, una serie di ragazzi è in prova al centro sportivo Sant’Agata, dove da ieri il nuovo club ha potuto iniziare ad allenarsi. Alcuni di questi potrebbero essere annunciati prossimamente.

Uno di loro è Stefano Parodi, difensore classe 2001 che si lega agli amaranto con un contratto biennale. Inizia la propria carriera nelle giovanili della Roma, dove vince uno Scudetto e una Supercoppa con la formazione Under 17. Poi passa ai “grandi”, in Lega Pro, vestendo le maglie di Pontedera e Fermana. A febbraio passa alla Vis Pesaro. In tre anni di Serie C, per lui, 21 presenze in totale.