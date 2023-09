Reggina, ora è ufficiale: arriva il portiere Martinez per la Fenice Amaranto

StrettoWeb

La nuova Reggina, la Fenice Amaranto, ha ufficializzato il portiere spagnolo Miguel Angel Martinez, il cui accordo era ormai chiuso da qualche giorno. Dopo il giovane Fecit, ecco dunque l’estremo difensore esperto e che presumibilmente dovrebbe giocare da titolare, a meno che mister Trocini non propenda verso il ruolo di under per la porta.

Martinez, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è in Italia da un po’. Classe ’95, si è trasferito a Triestina e Pordenone dopo quattro stagioni al Catania. Però non è mai stato la prima scelta degli allenatori e in otto stagioni da Prof conta soltanto 32 presenze.