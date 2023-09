Reggina, altri tre giorni senza strutture: lunedì il Sant’Agata riapre con un generatore. I recuperi a ottobre: partite ogni 3 giorni

StrettoWeb

Il Centro Sportivo Sant’Agata come le bancarelle di Festa di Madonna, o come un cantiere, o una giostra di un luna park: per consentire alla Fenice Amaranto di iniziare l’attività sportiva, la Città Metropolitana ha deciso di affittare un generatore di corrente portatile alla cifra di 700€ + IVA al giorno finché non potrà ripristinare la fornitura elettrica della struttura, che è stata tagliata dall’Enel per il mancato pagamento delle ultime bollette da parte della Reggina di Saladini.

L’iter per ripristinare la corrente elettrica è particolarmente lungo e non si potrà risolvere prima del mese di ottobre. Fino a quel momento, quindi, l’unica soluzione per fornire di corrente il Centro Sportivo sarà quella del generatore portatile, che l’ente metterà a disposizione della nuova società calcistica che ha ottenuto dal sindaco f.f. Brunetti la licenza ad iscriversi in serie D in nome della Reggina, di cui riacquisirà la tradizionale denominazione sociale il prossimo anno.

La Città Metropolitana deve ancora definire quale sarà la procedura amministrativa che consentirà alla Fenice di utilizzare il Sant’Agata: per la neonata società è fondamentale poter usufruire non solo di campi da calcio e spogliatoi, ma anche della foresteria con gli alloggi, che tra l’altro i dirigenti hanno già utilizzato nei giorni scorsi fino al distacco di corrente per mano dell’Enel. Ecco perchè il club ha rinviato l’arrivo dei giovani calciatori: l’intenzione è quella di sistemare i ragazzi proprio nelle camere del Centro Sportivo. L’unica alternativa, cioè andare in hotel e affittare uno dei tanti campi da calcio della città e del comprensorio (ci sarebbe anche l’opzione campo Cucullaro e alberghi di Gambarie per lavorare in serenità e in condizioni ottimali sia climatiche che ambientali), è eccessivamente dispendiosa per la nuova società.

A trovare la soluzione del generatore di corrente è stato un comitato riunito questa mattina nella sede della Città Metropolitana: hanno partecipato all’incontro il sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, il suo omologo comunale Brunetti, il consigliere metropolitano delegato allo Sport Giovanni Latella, il consigliere metropolitano delegato al Patrimonio Giuseppe Sera, la Dirigente del Settore Domenica Catalfamo e i funzionari responsabili.

Per la Reggina, quindi, altri tre giorni senza strutture (oggi, domani e domenica) e quindi senza calciatori, che a questo punto si spera potranno arrivare al Sant’Agata lunedì 18 – dieci giorni dopo l’assegnazione del bando – a soli sei giorni dall’esordio stagionale previsto domenica 24 settembre in trasferta con il San Luca.

Poche novità sui nomi. Tra i ragazzi ex Reggina, figli del Sant’Agata, il nuovo club ha contattato Cosenza e Barillà che però non hanno ancora dato una risposta. Nessuna richiesta, invece, a Peppe Rizzo che è il capitano dell’ambizioso Catania in serie C e ad Alessio Viola. Fino a mercoledì 20 settembre (cioè tra cinque giorni), la società potrà acquisire qualsiasi calciatore da ogni società, dopo invece potrà pescare soltanto tra gli svincolati. Ancora da risolvere anche il nodo sponsor tecnico: chi fornirà divise e palloni al nuovo club?

Intanto oggi la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato le date dei recuperi delle partite rinviate con Acireale e Lamezia Terme: la Fenice dovrà affrontarle a metà-fine ottobre in due turni infrasettimanali ravvicinati in un contesto in cui già ci sono altri due turni infrasettimanali programmati. Da domenica 1 ottobre a domenica 5 novembre sono quindi in programma ben 10 partite in 36 giorni, cioè una partita ogni tre giorni e mezzo. Di seguito il nuovo calendario con tutte le date del girone d’andata:

1ª giornata: riposo

4ª giornata: San Luca-Fenice Amaranto (domenica 24 settembre ore 15:00)

(domenica 24 settembre ore 15:00) 5ª giornata: Fenice Amaranto-Siracusa (domenica 1 ottobre ore 15:00)

(domenica 1 ottobre ore 15:00) 6ª giornata: Portici-Fenice Amaranto (mercoledì 4 ottobre ore 15)

(mercoledì 4 ottobre ore 15) 7ª giornata: Fenice Amaranto-Licata (domenica 8 ottobre ore 15)

(domenica 8 ottobre ore 15) 8ª giornata: Gioiese-Fenice Amaranto (domenica 15 ottobre ore 15)

(domenica 15 ottobre ore 15) recupero 2ª giornata: Acireale-Fenice Amaranto (mercoledì 18 ottobre ore 15:00)

(mercoledì 18 ottobre ore 15:00) 9ª giornata: Fenice Amaranto-Città di Sant’Agata (domenica 22 ottobre ore 15)

(domenica 22 ottobre ore 15) recupero 3ª giornata: Fenice Amaranto-Lamezia Terme (mercoledì 25 ottobre ore 15:00)

(mercoledì 25 ottobre ore 15:00) 10ª giornata: Ragusa-Fenice Amaranto (domenica 29 ottobre ore 14.30)

(domenica 29 ottobre ore 14.30) 11ª giornata: Fenice Amaranto-Trapani (mercoledì 1 novembre ore 14.30)

(mercoledì 1 novembre ore 14.30) 12ª giornata: Castrovillari-Fenice Amaranto (domenica 5 novembre ore 14.30)

(domenica 5 novembre ore 14.30) 13ª giornata: Fenice Amaranto-Vibonese (domenica 12 novembre ore 14.30)

(domenica 12 novembre ore 14.30) 14ª giornata: Akragas-Fenice Amaranto (domenica 19 novembre ore 14.30)

(domenica 19 novembre ore 14.30) 15ª giornata: Fenice Amaranto-Afragolese (domenica 26 novembre ore 14.30)

(domenica 26 novembre ore 14.30) 16ª giornata: Canicattì-Fenice Amaranto (domenica 3 dicembre ore 14.30)

(domenica 3 dicembre ore 14.30) 17ª giornata: Fenice Amaranto-Locri (domenica 10 dicembre ore 14.30)

(domenica 10 dicembre ore 14.30) 18ª giornata: Sancataldese-Fenice Amaranto (domenica 17 dicembre ore 14.30)

(domenica 17 dicembre ore 14.30) 19ª giornata: Fenice Amaranto-Nuova Igea Virtus (mercoledì 20 dicembre ore 14.30).