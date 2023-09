Reggina, il tifo sfegatato per il Brescia del socio di Filippo Brunori: crescono le ombre sul “suicidio sportivo” di Saladini

StrettoWeb

Crescono le ombre sul “suicidio sportivo” con cui Saladini ha provocato la scomparsa della Reggina dal calcio professionistico. Ad alimentare i dubbi sulle motivazioni delle scelte scellerate rispetto alla gestione dell’iscrizione allo scorso campionato sono alcune dichiarazioni pubbliche di Franco Baratti, avvocato dello LBA Pro Legal & Business Advisory e cioè dello stesso studio legale di Filippo Brunori.

Filippo Brunori è il commercialista-mentore di Felice Saladini. E’ stato lui a guidare tutte le scelte amministrative e finanziarie della Reggina, è stato lui a gestire il concordato con il Tribunale e la successiva gestione dei pagamenti delle scadenze federali; soprattutto è stato lui a disporre di non pagare i famosi 757 mila euro dello stralcio del debito del 20 giugno, “prendendosi questo rischio“.

Ebbene, Franco Baratti e Filippo Brunori compaiono pubblicamente nell’organigramma dello studio legale LBA Pro Legal & Business Advisory, con sede a Brescia, città natale di Brunori:

Fin qui nulla di strano, se non fosse che l’avvocato Franco Baratti, stretto collega di Brunori, ha esternato pubblicamente il proprio tifo sfegatato per il Brescia. Lo ha fatto di recente, il 25 maggio quando era a Cosenza evidentemente per motivi di lavoro, pubblicando un post facebook proprio nel giorno dell’andata della partita dello spareggio del playout nello scorso campionato:

Pochi giorni dopo, la sera del ritorno a Brescia, Baratti rilancia con un altro post “C come Cellino” dopo la retrocessione delle rondinelle proprio per mano dei silani:

Ma adesso il Brescia è stato ripescato al posto della Reggina proprio grazie alle scelte di Brunori, collega di Baratti. Le rondinelle sono quindi tornate in serie B, B come Baratti, B come Brunori. Sarà mica un super tifoso bresciano anche lui?