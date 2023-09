Reggina, Taibi: “Saladini mi ha detto che ha sbagliato a non ascoltarmi. Ora torno a Reggio, io posso…”

StrettoWeb

Nuovo intervento pubblico di Massimo Taibi. Il Direttore Sportivo si trova allo Sheraton di Milano, Hotel sede del calciomercato, a qualche ora dalla chiusura della sessione estiva (ore 20). Le telecamere di Sportitalia lo hanno intercettato e gli hanno chiesto, ovviamente, cosa ne è stato e cosa ne sarà della Reggina.

“Se condanno o perdono Saladini? Io non giudico le persone, Saladini ha fatto degli errori, ci ho parlato mille volte. Gli ho detto che avrebbe dovuto seguire altre strade, mi ha detto che ha sbagliato a non ascoltarmi, ma quando ormai era troppo tardi. Però non punto il dito a chi ha investito, a chi in questo momento è in difficoltà. E’ stato consigliato male, ma il responsabile è sempre lui, lui era il patron”.

Sul futuro, l’ex portiere ribadisce quanto già detto a StrettoWeb e non solo: “lunedì torno a Reggio, è la mia città, io posso tornarci a testa alta. E poi c’è il mare. Lì il mare si fa fino a ottobre“, risponde a Criscitiello, che gli fa notare che ormai siamo a settembre e il mare è al mare non si va più Sul futuro: “io ho rifiutato delle situazioni per restare a Reggio. Se delle persone serie vogliono, io rimango anche in D“.