Reggina, lo studio Tonucci: “nessun coinvolgimento nelle vicende degli ultimi giorni e degli ultimi mesi”

“In relazione ai comunicati ed alle notizie diffuse in questi ultimi giorni, lo studio Tonucci & Partners smentisce categoricamente di aver avuto alcun ruolo o coinvolgimento, diretto o indiretto, nelle trattative relative all’acquisto delle quote che negli ultimi mesi hanno riguardato la Reggina 1914 S.r.l., nonché nell’assistenza a cordate di potenziali imprenditori interessati ad acquistare il titolo sportivo della Reggina 1914“. Così in una nota lo studio Tonucci&Partners interviene sulle ultime vicende.