Reggina, lo striscione che non ti aspetti: i tifosi del Brescia, “la Reggio ultras non retrocede”

Ci sarebbe dovuta essere la Reggina, oggi, a Lecco. Ma c’è il Brescia, e sappiamo perché. Allo stesso modo sappiamo anche che la colpa non è di certo dei tifosi, né di quelli della Reggina e né tantomeno di quelli del Brescia. Tra gli ultrà, spesso, c’è solidarietà, al netto delle feroci rivalità. E da Brescia, proprio dal settore ospiti di Lecco, arriva lo striscione che non ti aspetti.

I tifosi delle Rondinelle, infatti, hanno esposto lo striscione con scritto: “La Reggio ultras non retrocede”. Già qualche “segnale” lo si era notato nei giorni scorsi, dopo un comunicato degli ultrà biancazzurri in seguito al divieto di accedere allo stadio per i non muniti di tessera. “I tifosi della Reggina avrebbero meritato più rispetto”, hanno scritto. Perché in fondo, alla fine, le povere vittime di queste vicende sono sempre e solo loro.