Reggina, Ripepi: “nelle carte del bando ci sono irregolarità, ecco cosa è successo oggi al Comune”

La gente è indignata, stanca, i tifosi della Reggina non ne possono più. Nel corso della trasmissione “Cuori Amaranto” su Antenna Febea, con ospite il consigliere comunale Massimo Ripepi, decine di chiamate per chiedere chiarezza su quanto sta succedendo sulle “ceneri” della squadra amaranto e sulla mancata “trasparenza” da Palazzo San Giorgio.

Ripepi ripercorre quanto successo nella giornata odierna: “dopo svariati giorni in cui avevo fatto la richiesta di accesso agli atti, oggi sono andato in Comune per prendere tutto il cartaceo sul bando. Ma, mi sono accorto, che negli atti mancava il più importante, quello di assegnazione con cui alla fine della manifestazione di interesse il Sindaco assegna il titolo alla società Fenice Amaranto. Ho detto alla Segretaria Generale dell’ente: come mai non c’è? Non è stato pubblicato? Dopo vari silenzi o risposte non esaustive ho pensato di chiamare i Carabinieri. Sono un consigliere comunale ed è un mio dovere denunciare se reputo ci siano delle irregolarità o delle gravi mancanze.

“E vi dico di più: mancano anche i verbali della commissione e nella documentazione fornita alla Federazione non si fa riferimento ad alcun atto amministrativo come invece viene richiesto per legge. Mi auguro che la questione finisca bene, spero che Brunetti ci stupisca anche se non credo proprio. L’abbonamento alla Fenice? Non penso proprio”, rimarca Ripepi.

“Permettetemi di dire che il sottoscritto ha fatto battaglie su tutto: aeroporto, la questione Miramare, i beni confiscati alla ‘ndrangheta e sono stato l’unico ad avere il coraggio di andare contro Saladini e Cardona all’inizio della triste vicenda della Reggina”, conclude Ripepi.