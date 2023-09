Reggina, la Fenice Amaranto ufficializza altri due giovani

StrettoWeb

Dopo aver annunciato questa mattina Parodi, la nuova Reggina ufficializza due nuovi giovani: uno è Eliman Cham, l’altro Ivan Altamura. “LFA Reggio Calabria – si legge – comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Quarto Afrograd per il trasferimento a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eliman Cham. Terzino classe 2005, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Cremonese under19″. Ivan Altamura, invece, è un attaccante classe 2004 cresciuto nel vivaio dell’Ascoli e arriva in prestito temporaneo dal Benevento.

Si tratta due under, che si vanno ad aggiungere a quelli comunicati ieri. Sono diversi i ragazzi in prova da ieri al centro sportivo Sant’Agata, la maggior parte andranno a legarsi alla Juniores. Si stanno allenando insieme ai calciatori già ufficializzati e che domenica potrebbero scendere in campo.