Reggina, adesso è ufficiale: Peppe Praticò nuovo addetto stampa

StrettoWeb

Come anticipato questa mattina da StrettoWeb, LFA Reggio Calabria annuncia ufficialmente la nomina di Giuseppe Praticò come Responsabile della Comunicazione. Praticò ha già rivestito il medesimo ruolo dalla stagione 2015/16 alla 2020/21.

Il presidente della LFA Reggio Calabria Virgilio Minniti ha dichiarato: “Giuseppe è un professionista nel suo campo e siamo molto felici di annunciare la sua nomina che per noi è un ritorno prestigioso”. “Ringrazio il presidente Virgilio Minniti, il direttore generale Ballarino e tutta la società per avermi dato la grande opportunità di far parte di questo club e tornare a lavorare per i colori amaranto”, afferma Praticò.