Reggina, anche Pedullà contro Brunetti: “inadeguato, povera Reggio. E che figuraccia con Vialli…”

Anche Alfredo Pedullà si scaglia contro il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti alla luce delle ultime vicende, ovvero la Fenice Amaranto e l’evento annullato in onore di Vialli. Pure un giornalista sportivo nazionale, dunque, punta il dito contro il primo cittadino con un articolo dal titolo: “Reggina, il Facente Funzioni e una baraonda in corso”. Così si legge nell’editoriale sul suo sito: “Il Sindaco Facente Funzioni Brunetti dimostra di essere inadeguato al ruolo e non ha ancora spiegato la figuraccia fatta sull’evento per Vialli, programmato per stasera e poi cancellato: il Comune aveva dato il patrocinio senza che i parenti del povero Luca ne fossero a conoscenza, ma dove siamo arrivati?”, scrive.

Sulla Fenice Amaranto: “Ricordiamo che domani scadono i termini per l’iscrizione alla Serie D, bisognerebbe arrivarci sereni, convinti e con una situazione ambientale di totale compattezza. Ma questo il Facente Funzioni lo sa, finge di saperlo e bisogna fare in modo che qualcuno glielo dica? Pensiamo che la terza risposta sia quella giusta. Intanto, da parte di Brunetti sarebbe il caso di confezionare due righe di scuse destinate alla famiglia Vialli: almeno quello, no? Oppure il patrocinio bisogna darlo al buio, con gli occhi bendati e senza informarsi? Povera Reggio Calabria…”.