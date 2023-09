Reggina, anche Pasquale Caprì contattato dalla Fenice Amaranto: “mi ha chiamato Califano” | VIDEO

StrettoWeb

Anche Pasquale Caprì contattato dalla nuova Reggina, la neonata società Fenice Amaranto. E’ lo stesso comico e imitatore a raccontare la vicenda in una testimonianza video a StrettoWeb. Caprì utilizza l’ironia per raccontare una storia che non è ovviamente vera, ma ci mette la sua solita simpatia e il suo grande sarcasmo per “ricamare” quanto accaduto – in quel caso davvero – con il calciatore Nunzio Tripodi del Bocale.

E così rivela di essere stato chiamato da Califano – che si ricordava di lui – per un provino. Ma i problemi non mancano: “ho 42 anni, ho acciacchi, due strappi, gastroesofagite da reflusso, orchite, una tallonite che sto curando. Mi sono un po’ insospettito”, aggiunge il comico, che poi confessa di essersi un po’ sorpreso alla richiesta economica della società. Quale? Il video qui di seguito dice tutto.