Reggina, ufficiale: c’è il nuovo sponsor tecnico per la Fenice Amaranto

Nuovo, ma in realtà vecchio. La nuova Reggina, la Fenice Amaranto, ha ufficializzato lo sponsor tecnico per questa stagione. Una conoscenza abbastanza recente, cioè Givova, sponsor tecnico nell’ultima stagione in Serie B dopo il biennio Macron. “LFA Reggio Calabria – si legge nella nota del club – è lieta di comunicare che Givova sarà il Technical Sponsor ed il fornitore ufficiale della stagione sportiva 2023/24. Azienda leader nel settore dell’abbigliamento sportivo a livello internazionale, Givova è sponsor di numerose squadre delle massime serie, di calcio ed altri sport, in Italia e all’estero i cui prodotti per lo sport sono distribuiti in oltre 50 Paesi”.

“Esprimo particolare soddisfazione per l’annuncio di questa partnership con Givova – dichiara il Presidente Minniti – che mi preme ringraziare per aver sposato nuovamente la causa del club amaranto e per la celerità con la quale ci hanno inviato il materiale necessario per affrontare gli allenamenti allenamenti e il primo impegno stagionale. È un importante brand a cui saremo legati in un percorso strategico con l’auspicio e l’obiettivo di tagliare insieme nuovi e straordinari traguardi, fuori e dentro il campo”.

Gli fa eco il presidente Givova Giovanni Acanfora: “Siamo particolarmente entusiasti di vestire anche quest’anno la squadra di Reggio Calabria. Supporteremo il club amaranto, proseguiremo il percorso condiviso con nuovi stimoli e rinnovato impegno, e scenderemo in campo con la grinta e l’entusiasmo di sempre. Crediamo nella squadra, nella città e in tutto il team, che affiancheremo con la consueta e riconosciuta professionalità”.