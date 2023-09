Reggina, c’è il nuovo logo: i richiami della Fenice Amaranto alla “R” stilizzata

StrettoWeb

In attesa dei primi calciatori da ufficializzare a breve, c’è un’altra novità in casa Reggina: è quella del logo. La Fenice Amaranto, che ha fatto richiesta per cambiare la denominazione in LFA Reggio Calabria, ha scelto di affidarsi ai richiami della “R” stilizzata della Reggina. C’è un pallone, la “R” stilizzata intorno, appunto, e poi la scritta “Reggio Calabria” sopra.

Il club ufficializza il logo cambiando immagine del profilo nella neo-nata pagina Facebook. Si attende comunicato in un sabato che dovrebbe regalare anche i primi calciatori.