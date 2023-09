Reggina, Nino Barillà ancora in amaranto: è un nuovo giocatore della Fenice

StrettoWeb

Nino Barillà torna a vestire la maglia amaranto. L’esperto centrocampista, reggino e cresciuto con la maglia della Reggina, è infatti un nuovo giocatore della Fenice Amaranto. “LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Antonino Barillà che si lega al club con un contratto biennale“, si legge nella nota del club.

“Reggino di nascita, classe 1988, Nino è un “figlio del Sant’Agata” che ha voluto mettere le sue indiscusse qualità al servizio della sua città che gli ha regalato sia l’esordio in serie A nel 2006, che il primo gol sempre nella storica partita contro la Juventus. Indimenticabile la sua esultanza sfrenata per aver realizzato il sogno di segnare in serie A con la maglia della Reggina. Successivamente Nino ha indossate le maglie di Sampdoria, Ravenna, Trapani, Parma, Monza, Alessandria e Viterbese accumulando ben 425 presenze tra serie A e serie B. Il suo cuore è rimasto sempre a Reggio Calabria, ed oggi, torna a vestire la maglia amaranto con grande entusiasmo, per contribuire a ricostruire ciò che la gloriosa storia di questo club merita”, si legge ancora nella nota stampa.

Barillà si sta allenando con la squadra da lunedì, cioè da quando ha riaperto il Sant’Agata, corteggiato da tempo dalla nuova società. Ha fatto parte per qualche settimana del gruppo della vecchia Reggina, questa estate, prima che il Consiglio di Stato la escludesse, ma aveva dato la parola anche a Taibi e Belardi qualora avesse vinto la cordata di Bandecchi e dei reggini. In questi giorni ci ha pensato molto, tentennando, in cerca di rassicurazioni, ma alla fine ha accettato: troppo forte la voglia di giocare e di dare qualcosa alla squadra della sua città che lo ha lanciato nel calcio che conta.