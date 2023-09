Reggina, nuovo innesto di mercato per la Fenice: arriva Niccolò Marras

StrettoWeb

Dopo qualche giorno di pausa, in cui ci si è concentrati più su alcune comunicazioni ufficiali e imminenti e soprattutto sull’esordio in campo a Locri contro il San Luca, la Fenice Amaranto è tornata a muoversi sul mercato. La società reggina ha infatti comunicato l’arrivo del giovane esterno offensivo Niccolò Marras, che si lega al club con un contratto biennale. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio e del Lecce, nella stagione 2021/22 ha indossato la casacca dell’Arezzo in Serie D. Nella stagione successiva ha firmato con la Sambenedettese, dove ha collezionato 27 presenze, realizzando quattro reti, prima di trasferirsi al Brindisi. Indosserà la maglia n. 18.

Si tratta di un’ala piccola, agile e brevilinea, ma non dovrebbe essere l’ultimo annuncio, in quanto si attende almeno anche quello di Kremenovic, scuola Frosinone. Per l’attaccante, invece, il club ha fatto ampiamente intendere – qualche giorno fa dalle parole di Pellegrino e oggi da quelle di Bonanno – che per ora non si muoverà, che non lo farà tanto per prendere qualcuno, ma vuole aspettare la crescita collettiva del gruppo, che si è composto in pochi giorni. I tifosi più volte avevano chiesto a gran voce l’arrivo di un altro centravanti, vista la sola presenza di qualche under e di Rosseti.