Reggina, il parere dei commercialisti a Brunetti: “business-plan di Fenice e Bandecchi sono alla pari, guardi a bilanci e patrimoni”

Altro che “business-plan superiore“. Tra i documenti che l’Amministrazione Comunale ha consegnato a Massimo Ripepi dopo la richiesta di accesso agli atti, emerge un particolare davvero importante rispetto alla decisione del sindaco f.f. Paolo Brunetti di assegnare la Reggina alla Fenice Amaranto. Nelle riunioni di Palazzo San Giorgio, infatti, gli esperti dell’Ordine dei Commercialisti convocati appositamente dal Sindaco per avere un parere sul piano economico-finanziario proposto dai vari candidati, non hanno mai espresso un parere favorevole alla Fenice Amaranto di Ballarino ma al contrario hanno evidenziato come i business-plan si equivalessero, basandosi entrambi su “risultati sportivi auspicabili ma non certi“.

Gli esperti dell’Ordine dei Commercialisti evidenziavano come “i piani industriali sono aleatori per definizione” e chiarivano subito che anche “gli impegni di copertura finanziaria e le eventuali intenzioni di investimento duraturo e strategico” fossero soltanto “auspicabili ma non certi“. I tecnici, infine, consigliano “per una completa valutazione, il controllo e l’approfondimento di superiore documentazione contabile, societaria, amministrativa e finanziaria” riferendosi chiaramente a bilanci e patrimoni dei due soggetti, per individuare quello maggiormente solido a garanzie del rispetto degli impegni presi. Proprio alla luce di questo parere appare ancor più grave che Brunetti abbia scelto la cordata di gran lunga meno solida economicamente.

Di seguito il riscontro del parere dei Commercialisti reggini al Sindaco Brunetti, che poi invece in conferenza stampa dichiarava di aver basato la propria scelta proprio sul business-plan “di gran lunga superiore” della Fenice rispetto a Bandecchi:

Tutti i documenti forniti a Ripepi dall’Amministrazione Comunale sul bando della Reggina