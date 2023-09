Reggina, Foti (M5S): “la Fenice Amaranto non può affrontare un campionato come la serie D”

StrettoWeb

“La situazione è palesemente insostenibile e non ci sono le condizioni ambientali, organizzative, tecniche ed economiche affinché la Fenice Amaranto (che ha già gravemente mentito a tutti i tifosi ben due volte su nome e budget) possa affrontare un campionato impegnativo e competitivo come quello di serie D“. Così in un post affidato ai social Fabio Foti, Dirigente del M5S di Reggio Calabria, già candidato a sindaco.

“Sarebbe opportuno un comunicato del tifo organizzato (così celere e determinato qualche giorno fa nell’affermare chi non voleva…) che richieda espressamente l’immediata cessione, a costo zero (fatto salvo l’investimento per l’iscrizione), alla ancora attiva S.S.D. a r.l. Reggio Football Club – prosegue Foti –. E che questa inadeguata società si metta da parte. Da stamattina. Neutralizziamo una scelta scellerata ed illogica da parte dell’amministrazione cittadina. Salviamo la nostra identità. Tutti insieme. Siamo ancora in tempo“, conclude.