Reggina, fortissime tensioni Brunetti-Versace. Verso la fumata bianca per La Fenice, ma in città si muove qualcosa…

Si è conclusa la nuova riunione del pool di esperti chiamati dal Sindaco Brunetti a valutare le domande pervenute al bando per la ripartenza della Reggina dalla serie D. L’incontro di Palazzo San Giorgio è stato molto intenso e ha coinvolto il Presidente del CONI Regionale, Maurizio Condipodero, e tre esperti dell’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria che intanto avevano tenuto un’approfondita riunione tecnica nelle prime ore del mattino.

Tutti i tecnici, sia quello sportivo che quelli contabili, sono stati chiari nel riferire al sindaco Brunetti che la decisione sarà una sua autonoma scelta politica e che loro si sono limitati a fornire un parere tecnico relativo esclusivamente alle carte. Entrambi, sia Condipodero che i rappresentanti dei Commercialisti, hanno evidenziato che su carta la domanda di gran lunga migliore è quella de La Fenice, giunta da Catania. Lo hanno fatto anche in modo molto banale, in quanto si tratta di domande molto diverse: quella della Fenice è particolarmente lunga, dettagliata, approfondita; al contrario quella di Bandecchi è arraffazzonata, breve, confusa. Insomma, a guardarle non servivano esperti per prendere una decisione.

Tuttavia la garanzia economica di entrambe è analoga, ed è limitata ai 400 mila euro per l’iscrizione. E Bandecchi – come lui stesso ha dichiarato – è stato tirato dalla giacchetta per partecipare al bando, tra l’altro con l’inganno che sarebbe stato solo, soltanto il giorno prima della scadenza, quindi con poco tempo per poter redigere un piano adeguato.

Brunetti, a conclusione dell’incontro, ha fatto intendere che lui aveva già la risposta – un messaggio che era già passato anche ieri – e che nel pomeriggio avrebbe comunicato la decisione. In base a nostre indiscrezioni, in questi minuti sono in corso forti tensioni tra i due sindaci f. f. in quanto Brunetti avrebbe ampiamente optato per La Fenice, al contrario Versace preferirebbe Bandecchi. Ovviamente è solo una coincidenza che Versace è stato protagonista del coinvolgimento di Bandecchi, mentre il Presidente della Fenice Virgilio Minniti è un congiunto (fratello della cognata) di Gianluca Califano, consigliere comunale di Italia Viva, lo stesso partito di Brunetti.

Giova precisare che qualora la scelta dovesse ricadere su La Fenice, come ormai appare molto probabile, questo gruppo di Catania ha già incaricato Maurizio Pellegrino quale nuovo Direttore Generale. E’ lo stesso Pellegrino che Manuele Ilari aveva mandato in propria rappresentanza al Sant’Agata nello scorso mese di agosto.

A margine di tutto questo, va rilevato che in città nelle ultime ore si registra un grande fermento tra i giovani imprenditori che nei giorni scorsi avevano provato con molta buona volontà a formare un gruppo per rilevare la Reggina. Non ci erano riusciti e si erano messi da parte anche perchè rassicurati dai Sindaci rispetto al fatto che per il futuro della Reggina sarebbero arrivate al Comune “numerose e importanti” candidature. Ma alla luce delle sconfortanti novità emerse dopo la chiusura del bando, stamani hanno avuto un moto d’orgoglio per evitare che questa città possa essere ancora terra di conquista, letteralmente colonizzata da affaristi e speculatori che arrivano alla Reggina per secondi fini (in questo caso l’Università). La pazza idea è quella di portare al Sindaco i soldi utili all’iscrizione entro stasera, sancendo il ritorno della Reggina alla città. Ma è molto difficile che Brunetti aspetterà anche se l’assegnazione del bando ad un gruppo che rappresenta un’università alla luce della lettera sulla Dante Alighieri inviata proprio dai Sindaci a bando in corso farebbe immediatamente scattare un’inchiesta della magistratura.

Nessuno può credere, neanche un bambino, che possa essere una coincidenza il fatto che proprio mentre i Sindaci premono per dare la Dante Alighieri ad un privato, al bando per la Reggina si presentano esclusivamente due colossi del mondo delle università private.