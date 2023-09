Reggina, la Fenice comunica lo staff di mister Trocini e il Team Manager: ci sono vecchie conoscenze

StrettoWeb

“LFA Reggio Calabria comunica la composizione del nuovo Staff Tecnico che affiancherà mister Bruno Trocini per la stagione 2023/24″. Così, in una nota, la nuova Reggina, la Fenice Amaranto, la quale annuncia che il ruolo di Team Manager è stato affidato a Francesco Alessandro. Per quanto riguarda lo staff del nuovo allenatore, invece, ci sono vecchie conoscenze già agli ordini di mister Inzaghi l’anno scorso. Ecco di chi si tratta:

Maximiliano Ginobili – Allenatore in seconda

– Allenatore in seconda Giuseppe Saccà – Preparatore Atletico

– Preparatore Atletico Antonino Liuzzo – Preparatore dei portieri

– Preparatore dei portieri Danilo Polito – Match Analyst