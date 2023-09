Reggina, la Fenice Amaranto torna a parlare: conferenza stampa a pochi giorni dall’esordio

StrettoWeb

La nuova Reggina, la Fenice Amaranto, torna a parlare a due settimane dalla prima e finora unica conferenza stampa, quella comunicata a neanche un’ora dall’annuncio di Brunetti con cui lo stesso ufficializzava di aver scelto gli imprenditori catanesi per la ripartenza del calcio a Reggio Calabria.

“LFA Reggio Calabria – si legge – comunica che venerdì 22 settembre alle ore 11, presso la Sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza di presentazione del direttore dell’area tecnica Giuseppe Bonanno, del direttore sportivo Maurizio Pellegrino e del tecnico Bruno Trocini“. Ne approfitta, il club amaranto, per presentare l’intera area tecnica (che non era stata presentata in occasione della conferenza di due settimane fa) e per far parlare mister Trocini a due giorni dall’esordio in campionato, quello di domenica in casa del San Luca (probabilmente si giocherà a Locri).