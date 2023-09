Ex Reggina, a Fabbian bastano 4 minuti: solita zampata per il primo gol in Serie A | VIDEO

StrettoWeb

La Reggina, in attesa di rinascere, non c’è più. Ma se c’è qualcosa che è rimasta intatta è il vizio del gol di Fabbian. Come al Granillo, anche al Dall’Ara. All’ex centrocampista amaranto bastano quattro minuti per il suo primo, storico, gol in Serie A. Alla terza giornata, come l’anno scorso (momentaneo 1-0 di Reggina-Sudtirol). Ancora alla sua maniera, con una zampata.

Entrato all’86’ di Bologna-Cagliari, approfitta di una clamorosa papera del portiere dei sardi Radunovic per mettere la zampata alla Inzaghi, come ci aveva abituato in riva allo Stretto proprio sotto gli occhi e la guida del suo maestro. Grande gioia per lui e, seppur con un po’ di nostalgia e amarezza, piccolo sorriso anche per i tifosi della Reggina. Di seguito il video della rete.

Giovanni Fabbian subito in gol con il Bologna 👏 pic.twitter.com/AzpAJ841QJ — Alessandro (@90ordnasselA) September 2, 2023