Reggina, l’Enel stacca la luce: salta il ritorno al Sant’Agata

Nuova tegola per la nuova Reggina, la Fenice Amaranto che domani si sarebbe dovuta ritrovare al centro sportivo Sant’Agata per iniziare l’attività dopo tante tribolazioni. Nelle scorse ore l’Enel ha staccato la luce per il mancato pagamento delle utenze da parte della precedente proprietà (Saladini), con una morosità davvero imponente.

Il sindaco f. f. Paolo Brunetti si sta prodigando per risolvere il problema. Intanto l’incontro della nuova dirigenza con il primo gruppo di giovani calciatori in prova potrebbe essere spostato allo stadio Granillo messo a disposizione dal Comune. Sempre per domani è atteso l’arrivo dell’allenatore, che sarà uno tra Ivan Franceschini e il cosentino Bruno Trocini: la proprietà e la dirigenza del nuovo club hanno incontrato entrambi e decideranno domani. In arrivo anche le prime nomine dello staff amministrativo.