Reggina e università, Stefano Morabito (sinistra): “Brunetti e Versace da cacciare a pedate”

“Brunetti e Versace, principali responsabili della situazione economica dell’Università per Stranieri, dato che da anni, ingiustamente, non versano il dovuto finanziamento all’Università, dovrebbero dimettersi immediatamente, o essere cacciati a pedate dalla popolazione. Forse non ci sono mai stati due “sindaci” peggiori, se non si conta quello le cui funzioni fanno. Certamente, mai ce n’è stato uno più ipocrita di questa affermata coppia“. Lo afferma Stefano Morabito, noto esponente politico della sinistra reggina, già candidato a Sindaco nel 2014 con il movimento civico “Per un’altra Reggio” e docente proprio della Dante Alighieri.