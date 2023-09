Reggina, Cozza durissimo: “la Fenice non mi convince, non serve un’azienda familiare. Vuole fare campionato di metà classifica?”

StrettoWeb

Ciccio Cozza durissimo. Lo storico ex capitano della Reggina, ospite di Video Touring, non le ha mandate a dire alla nuova società, la Fenice Amaranto. “Credo che Reggio Calabria – ha detto – debba essere portata avanti da imprenditori reggini. Sarà perché sono scottato anch’io da quelli che ci sono stati ultimamente, ma se la Reggina non ha almeno 4-5 personaggi importanti reggini, con le palle…”.

“Attualmente non vedo nulla di positivo, anche se bisogna lasciarli lavorare. Non sono convinto. La società deve essere strutturata da tante persone. Ha bisogno di tanta gente, non di un’azienda familiare. Questo lo possono fare altre squadre di D, che fanno il campionato dove rischiano 2-3 anni ma poi ritornano in Eccellenza. Il calcio non va gestito in questa maniera. Questa società non so che tipo di campionato vuole fare, tutt’ora non ha detto che vuole vincere o salvarsi. Vuole fare un torneo da metà classifica? La Reggina non può fare un campionato tanto per partecipare. La Serie D è difficile, quando si parte in ritardo lo è ancora di più. Se non si prende gente che ha già vinto il campionato, come ad esempio ha fatto il Siracusa…”.