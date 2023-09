Reggina esclusa, stoccata Camporese: “siamo tutti vittime di un calcio malato…”

StrettoWeb

Continuano i messaggi di commiato da parte degli ormai ex calciatori della Reggina. Alcuni hanno già trovato squadra, altri dovrebbero farlo a breve, anche oltre la chiusura del mercato, essendo svincolati. Tra chi ha salutato sui social c’è anche Michele Camporese, che è durissimo: “È stato tutto molto bello, durato tutto molto poco purtroppo. Onore a voi comunque tifosi Reggini, vittime insieme a noi di un calcio malato. È stato comunque bello, è stato un piacere. Grazie Reggio”.

A ruota lo segue anche un altro difensore, Riccardo Gagliolo, così come Camporese tra i pochi a tornare al Sant’Agata anche nelle ultime settimane e a rimanerci fino all’ultimo. “Cara Reggina, Reggini, è difficile scrivere per me queste poche righe però voglio mettere da parte rabbia e dispiacere e ringraziavi, per questo anno calcistico splendido, sempre insieme, sempre sostenuti ed incitati, in ogni partita e città d’Italia – scrive Gagliolo – L’amore che vi lega alla Reggina è qualcosa di raro, che va tutelato e rispettato. “Maggiore è l’ostacolo, maggiore è la gloria nel superarlo” continuate a crescere i vostri figli con l’amore della maglia amaranto, tutti noi saremo sempre a tifare Reggina. Grazie”.