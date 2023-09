Reggina, Brunetti ringrazia la Madonna: “con la mia decisione ho salvaguardato la nostra storia amaranto”

Il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti è convinto della scelta Fenice Amaranto. Lo ha dimostrato anche successivamente all’ufficialità, in risposta a chi gli chiedeva di tornare indietro e pure dopo le nuove disponibilità mostrate da Bandecchi al telefono con il Consigliere Ripepi. Non si è mai pentito della sua decisione, nonostante quasi tutta la piazza sia contraria. E, di questo, ha parlato anche questa mattina, nel corso della consegna del cero votivo alla Madonna della Consolazione. Riprendiamo uno spaccato del discorso completo.

“Madre, nei giorni scorsi, la necessità di assumere una decisione importante mi è stata silente compagna.

Assunta la decisione, l’amaranto nostra storia e passione calcistica è stata salvaguardata: la via è tracciata.

O Madre, grazie per avermi consentito di non cedere alla tentazione di rispondere a “provocazioni” rispetto ad una scelta maturata in autonomia e nell’unico interesse della Città.

Le polemiche rimangano fuori dal terreno di gioco.

Gli spalti siano occasione per ospitare l’attaccamento alla città….alla maglia.

…..Non è da un calcio di rigore che si giudica un giocatore…Un giocatore lo vedi dal coraggio

……Dall’altruismo e dalla fantasia.

Con piglio vigileremo per assicurare il rispetto delle obbligazioni dell’accordata decisione.

Oggi auspico la compagnia di tutti coloro che vogliono correre per traguardare i risultati che già in passato abbiamo saputo conquistare. I campi di calcio hanno riconosciuto a questa Piazza che gli Amaranto sono tifosi con animo sportivo.

E mi sovvengono, in proposito, gli straordinari valori dello sport.

Lo sport, il gioco, è il più efficace veicolo dei valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole. Principi fondanti di ogni società sana e strumenti necessari per costruire competenze trasferibili in altri contesti della vita”.