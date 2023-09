Reggina, Brunetti brucia le tappe: bando già pubblicato, per le candidature c’è tempo fino a giovedì 7 | DETTAGLI

StrettoWeb

Gli imprenditori che vogliono candidarsi a guidare la nuova Reggina avranno tempo fino alle ore 13:00 di giovedì 7 settembre per candidarsi inviando l’apposita domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse del Comune di Reggio Calabria. Il Sindaco f.f. Paolo Brunetti ha bruciato le tappe e, velocissimo, poche ore dopo aver ricevuto la relativa licenza della FIGC, ha già pubblicato il bando che è già sull’Albo Pretorio comunale.

Brunetti, quindi, conferma di operare con lucidità e intelligenza in questa fase, ben consapevole che i tempi sono strettissimi. Giovedì pomeriggio potrà già fornire l’esito del bando e incaricare il nuovo proprietario del club di prodigarsi immediatamente per costruire la società e la squadra con dieci giorni di tempo prima dell’esordio stagionale. La Reggina, infatti, potrà sfruttare la prima giornata (domenica 10 settembre) come riposo, per esordire alla seconda (domenica 17 settembre).

Il bando del Comune per la nuova Reggina

AVVISO PUBBLICO – manifestazioni di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche candidabili per l’eventuale iscrizione della squadra di calcio della città di Reggio Calabria al campionato nazionale di serie D stagione 2023-2024 Prot. n. 205642/2023 – pubblicato all’Albo Pretorio con Pubblicazione n° 5992/2023 Le società sportive e associazioni sportive dilettantistiche interessate sono, pertanto, invitate a manifestare il proprio interesse, facendo pervenire con le modalità appresso riportate apposita dichiarazione scritta con indicazione di tutti i dati necessari e utili ad identificare il richiedente (ragione sociale e forma giuridica della società o A.S.D., sede, rappresentante legale e soggetti muniti di potere di rappresentanza, iscrizione al Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI secondo il Regolamento di funzionamento del medesimo Registro, consultabile all’indirizzo https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html, indicazione del titolare effettivo). La manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Reggio Calabria e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 7 settembre 2023, alle ore 13:00, esclusivamente secondo le modalità indicate nell’Avviso. Alla dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) tutte le istanze e dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 4) citati in premessa; nel caso di società o associazioni sportive già affiliate alla F.I.G.C., occorre produrre il relativo attestato;

b) il business plan ed il piano triennale delle attività di cui al punto 3) citato in premessa;

c) l’originale o la copia autenticata di uno o più assegni circolari non trasferibili, intestati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a titolo di contributo ex art. 52, comma 10 delle NOIF, dell’ammontare complessivo di euro 400.000,00, di cui al punto 5) citato in premessa;

d) un progetto sportivo che espliciti con chiarezza, puntualità ed esaustività i seguenti aspetti:

d.1) modalità di investimento e modalità di promozione del calcio giovanile e femminile;

d.2) modalità di gestione degli impianti sportivi comunali dedicati al calcio, con particolare riferimento alla valorizzazione dello stadio comunale O. Granillo e del centro sportivo Sant’Agata, in caso di concessione di quest’ultimo da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria;

d.3) ogni altra ulteriore informazione e documento ritenuti utili ai fini della valutazione della società/associazione in termini di solidità finanziaria (es. capitale sociale, patrimonio, garanzie, referenze bancarie e attestazioni di solvibilità, promesse di polizze fideiussorie, coperture assicurative, attestazioni di assenza di debiti tributari e/o previdenziali, ecc.) e di esperienza nel campo sportivo;

d.4) modalità di coinvolgimento dell’amministrazione comunale nell’attività di controllo della gestione della società sportiva o della ASD. Responsabile del procedimento di cui alla presente procedura è il dott. Demetrio F. Barreca, rintracciabile per ogni chiarimento ai seguenti recapiti di e-mail: d.barreca@reggiocal.it e di telefono: 0965/3622361. Si consiglia la consultazione dell’Avviso nella versione integrale.