Reggina, arriva l’attaccante per la Fenice Amaranto: ufficiale Lorenzo Rosseti

La nuova Reggina, la Fenice Amaranto, ha individuato il suo attaccante esperto. Dopo l’arrivo di alcuni under in quel ruolo, mancava il centravanti che potesse interpretare il ruolo di titolare. E’ arrivato: si tratta di Lorenzo Rosseti, che si lega al club con un contratto biennale. Un indizio social di questa mattina (con lui che si allena al Sant’Agata) lo aveva praticamente già annunciato, ora l’ufficialità con una nota.

Chi è Lorenzo Rosseti

Classe 1994, cresciuto nelle giovanili del Siena, ha esordito in serie B con i bianconeri nella stagione 2013/14 realizzando sei gol. Il suo esordio in serie A nel 2015 con la maglia dell’Atalanta nel match contro il Chievo Verona. Il centravanti di Arezzo ha vissuto esperienze al Cesena, in Svizzera con il Lugano (serie A), per poi trasferirsi ad Ascoli dove ha disputato tre campionati di serie B. Nella stagione 2020/21 ha fatto parte del Como in serie C ottenendo la promozione tra i cadetti per poi trasferirsi a Latina. Lorenzo ha giocato in tutte le nazionali giovanili, compresa l’Under 21. Con gli azzurrini ha segnato una rete nel match delle qualificazioni agli Europei del 2017 contro l’Irlanda.

Nonostante sia un centravanti, considerato talentuoso nei suoi primi anni al Siena, non è un vero e proprio bomber di razza, non essendo mai andato in doppia cifra in carriera. Il suo record di reti è di 6 in Serie B al Siena nel 2013-2014. Negli ultimi quattro anni solo tre reti.