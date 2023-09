Reggina, esordio al Granillo: aperta la prevendita di Fenice Amaranto-Siracusa: i prezzi dei biglietti

StrettoWeb

Domenica 1 ottobre la Fenice Amaranto esordisce al Granillo ospitando una delle favorite del torneo, il Siracusa. Il club, sui propri canali social, ha ufficialmente comunicato che è aperta la prevendita per i biglietti della partita in programma domenica alle ore 15. “Sarà possibile acquistare il tagliando – si legge – in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale Vivaticket, come di consueto, si potrà effettuare l’acquisto online. Al costo del biglietto, vanno aggiunti i diritti di prevendita”.

“A Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso presso il punto vendita autorizzato Bcenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b. Aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.30 (orario no stop). Prezzo biglietto Settore ospiti € 7,50 più prevendita”. Ecco la grafica con tutti i prezzi: