Reggina, anche il centrodestra chiede un’indagine sul bando alla Fenice: “Brunetti sia convocato in commissione controllo e garanzia”

Anche i consiglieri comunali di Centrodestra (Demetrio Marino, Guido Rulli, Giuseppe De Biasi, Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari) chiedono chiarezza al Sindaco f.f. Paolo Brunetti e all’Amministrazione Comunale rispetto al controverso esito del bando di assegnazione della Reggina Calcio alla Fenice Amaranto. I consiglieri, tramite una nota ufficiale, chiedono la convocazione “per aprire l’indagine interna per le vicende legate all’assegnazione della nuova proprietà della Reggina alla società La Fenice Amaranto. Dopo le notizie susseguitesi negli ultimi giorni e tenendo conto delle modalità poco chiare sin dagli esordi di questa vicenda, chiediamo che il presidente della 9ª commissione “Controllo e garanzia” Ripepi – che intanto ieri ha presentato esposto ai Carabinieri ndr – convochi al più presto il Sindaco f.f. Brunetti perché si avvii un’indagine interna“.

“Quello a cui stiamo assistendo – proseguono i consiglieri di opposizione – è un gioco a cui non vogliamo partecipare: Brunetti fornisca tutta la documentazione necessaria per verificare la procedura , a cominciare dalla delibera di assegnazione. In sede di commissione cercheremo di capire quali siano stati i criteri adottati nella scelta de La Fenice Amaranto, dopo aver preso visione della documentazione fornita dalla società: è un atto dovuto – concludono i consiglieri – nei confronti dei tifosi, dei cittadini e di tutta città di Reggio Calabria“.