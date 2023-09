Rds, ultima puntata in diretta da Messina: “scommessa vinta”

StrettoWeb

“Con RDS 100% Grandi Successi abbiamo promosso la nostra città a livello nazionale e sono convinto che è stata una scommessa vinta. Oggi è l’ultima puntata in diretta da Messina”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Rds è stato un media partner importante che ha dato visibilità a livello nazionale alla nostra città. Siamo partiti a maggio con le prime dirette da piazza cairoli, passando per l’Rds summer festival e arrivando fino ad oggi con l’ultima diretta da Torre Faro”, rimarca Basile.

“Rds ha raccontato Messina in mille sfaccettature all’Italia intera, dalle diretta radio, ai podcast e fino alla pubblicità in radiovisione.

Messina è stata scoperta dal grande pubblico, abbiamo fatto capire che Messina non è una meta solo di passaggio, Messina è tutta da scoprire e come dice lo slogan della pubblicità di Rds ‘A Messina più rimani e più la ami'”, conclude Basile.