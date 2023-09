Putin: “l’ebreo Zelensky messo a capo di Kiev per coprire il nazismo”

StrettoWeb

“L’Occidente ha messo un ebreo, Volodymyr Zelensky, a capo dell’Ucraina per coprire la glorificazione del nazismo, l’essenza anti-umana che è posta ora alla base del moderno Stato ucraino“. È quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, dopo una riunione del Comitato organizzativo della Vittoria, come riporta Ria Novosti. Il leader russo ha definito questa situazione disgustosa, in quanto “un ebreo etnico copre coloro che hanno condotto l’Olocausto in Ucraina”.