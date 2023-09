Premio Internazionale “Bronzi di Riace” al Dirigente Scolastico Anna Rita Galletta

StrettoWeb

Giunto alla XXII Edizione, promosso dall’Associazione Turistica Pro-Loco Città di Reggio Calabria, con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Camera di Commercio, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria, il premio quest’anno vuole incoronare figure dell’antico “Regno delle due Sicilie” che hanno combattuto , quali guerrieri coraggiosi e intraprendenti, per onorare una realtà ricca di tradizioni e di valori.

Martedì, 3 ottobre c. m., presso la Sala Rari in Piazza Plebiscito a Napoli, l’avv. Galletta verrà insignita di tale significativa onorificenza, quale ennesimo attestato di una carriera brillante dedicata alla scuola e al positivo sviluppo del nostro territorio .Un percorso caratterizzato da grandissimo Impegno e entusiasmo verso la formazione di giovani menti che dagli insegnamenti traggono linfa vitale e signicativo supporto per il raggiungimento di rappresentativi traguardi. Particolari qualità, competenza e alta professionalità, quelle di Anna Rita Galletta, Dirigente dinamica, dalla personalità decisa che alla guida dell’ ITE Piria Ferraris Da Empoli di Reggio Calabria, affronta continue sfide giornaliere, proiettando la propria Scuola in moderni contesti, adottando soluzioni efficaci e innovative.

Un simbolo di importante speranza per una Calabria che, storicamente ricca di luminosa civiltà, ha voglia di riscatto umano e di conquiste sociali di pregio.