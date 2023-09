A Pontida la Lega promuove le eccellenze gastronomiche calabresi

StrettoWeb

“Pontida, 17 settembre 2023. Il raduno annuale della Lega per la Calabria si è svolto con grande successo, attirando una nutrita rappresentanza di eletti, militanti e simpatizzanti. L’evento è stato un’importante occasione per promuovere l’identità e le eccellenze della Calabria, tanto amate e apprezzate in tutto il mondo.

Uno degli elementi di spicco del raduno è stato lo stand gastronomico dedicato ai prodotti tipici calabresi. La Calabria è rinomata per la sua cucina tradizionale, che vanta una vasta gamma di specialità uniche e gustose. Non poteva mancare, quindi, l’opportunità di deliziare i partecipanti con un’ampia selezione di queste prelibatezze.

I prodotti tipici calabresi sono conosciuti per la loro qualità e autenticità, tanto da essere spesso imitati in tutto il mondo. Tuttavia, al raduno leghista, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assaporare le vere bontà della Calabria, preparate con cura e passione dai nostri produttori locali. Dai salumi ai formaggi, come la ‘nduja e il pecorino, dalla cipolla di tropea a diverse varietà di peperoncino e non poteva mancare la tipica salsiccia calabrese, ogni boccone ha portato con sé i sapori autentici di questa terra.

L’evento ha rappresentato una vetrina straordinaria per la Calabria, attirando non solo persone provenienti da tutta Italia, ma anche visitatori internazionali. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire e apprezzare la ricchezza culinaria e culturale di questa regione, contribuendo così a promuovere il turismo e l’economia locale.

Ma il raduno non è stato solo un’occasione per gustare le prelibatezze calabresi. È stata anche una giornata di fratellanza e gemellaggio tra i militanti della Lega provenienti da diverse parti d’Italia. L’evento ha offerto l’opportunità di rafforzare i legami tra i membri del partito, condividendo idee, esperienze e obiettivi comuni.

Il raduno annuale della Lega per la Calabria è stato un successo su tutti i fronti. Ha permesso di promuovere le eccellenze culinarie della nostra regione, di attrarre visitatori da tutto il mondo e di rafforzare i legami tra i militanti del partito. Un evento che ha dimostrato ancora una volta l’importanza della Calabria nel panorama politico, culturale e gastronomico italiano”. Lo dichiara in una nota Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale Lega Calabria.