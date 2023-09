Ponte sullo Stretto, non ci sono i soldi? Salvini: “fesserie dei giornali, l’anno prossimo si parte”

StrettoWeb

Il Ponte sullo Stretto si farà. Lo ribadisce con fermezza il vicepremier Matteo Salvini, che ricorda come l’apertura dei cantieri si avvicini: “l’anno prossimo si parte” e “i soldi ci sono“. Il ministro delle Infrastrutture è stato chiaro in un’intervista al Giornale. E in merito alle notizie secondo cui il ministro dell’Economia Giorgetti avrebbe fatto capire che mancano le risorse per un progetto così costoso, Salvini è ancora più chiaro: “no, sono fesserie che scrivono i giornali“.

“Il Ponte costerà 11-12 miliardi, una cifra ragionevole – sottolinea il leader della Lega -, una cifra che è meno della metà di quello che è costato finora il reddito di cittadinanza. Solo che il reddito si esaurisce subito, il Ponte sarà l’opera più importante dell’inizio del secolo ventunesimo, un biglietto da visita straordinario di questo governo e dell’Italia“, ha commentato Salvini.