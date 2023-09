Ponte sullo Stretto, Schlein: “progetto veramente anacronistico, estremamente costoso”

StrettoWeb

”Penso che sia un progetto veramente anacronistico, estremamente costoso”. Così Elly Schlein a Fanpage sul Ponte sullo Stretto. ”Penso che sia la strada sbagliata e che si parli di questo per negare l’assenza di investimenti infrastrutturali sulla mobilità in Sicilia e in Calabria. È un modo per lanciare la palla in avanti, evitando di affrontare oggi il problema che è emerso con maggiore gravità, con i roghi che ci sono stati negli aeroporti, e ha dimostrato quanto fragile sia il tessuto infrastrutturale. Le risorse si possono investire meglio e subito”.