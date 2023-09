Ponte sullo Stretto, è davvero “incubo espropri”? A Villa si parla di indennità per i cittadini

StrettoWeb

Il Ponte sullo Stretto, checché se ne dica, si farà. Salvo catastrofi politiche dell’ultim’ora. E lo sanno pure quelli che continuano a dire che l’infrastruttura non è tecnicamente fattibile. Il progetto definitivo dimostra che non è così, sia geologicamente che ingegneristicamente, e anche chi continua a sbandierare presunti impedimenti ne è consapevole. La prova, o almeno una tra tante, sta nel fatto che tra coloro che avversano il Ponte c’è chi inizia a correre già ai ripari e pensa alle indennità di esproprio.

“Attraversamento Stabile dello Stretto di Messina (Versante Calabria).

L’incubo espropri incombe sulla Città di Villa San Giovanni.

Ne discuteremo, venerdì 29 settembre, dalle ore 18, presso la sede dell’associazione LA CAVE in Piazza G. Calabrò (già Piazza dei Parlamenti) a Villa San Giovanni, con l’avv. Francesco Idone del Foro di Reggio Calabria, in un dibattito aperto a tutta la cittadinanza“. E’ quanto si legge in una nota stampa del PD di Villa San Giovanni.

“L’accelerazione di Salvini e della Lega Nord sul “PONTE” comincia a produrre danni. I Cittadini hanno il diritto di essere informati e tutelati. L’incubo riguarda tutti, nessuno escluso. L’iniziativa è parte delle attività di approfondimento tematico proprie delle Feste dell’Unità organizzate dalla Federazione del Partito Democratico Metropolitano, guidato da Antonio Morabito. A margine dell’evento verranno raccolte le sottoscrizioni di petizione a sostegno della proposta di legge per l’introduzione del salario minimo“, scrive ancora Enzo Musolino, segretario cittadino del PD.

Ma cose ci dice questo comunicato? In un solo incontro si parlerà di Ponte, di espropri e di attività “proprie delle Feste dell’Unità”. Che significa? Semplice: la battaglia contro il Ponte sullo Stretto è solo un mero fatto politico, che non tiene conto dei benefici dell’infrastruttura per il territorio e dell’opportunità della sua realizzazione.