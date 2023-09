Il Ponte sullo Stretto e il cambio di rotta degli “uomini di legge”, Scopelliti: “ora si parla di rafforzare i controlli”

StrettoWeb

Giuseppe Scopelliti e Luca Palamara di nuovo insieme, questa volta ospiti del programma “Notizie Oggi”, di Canale Italia. Inevitabile, parlando di giustizia, un accenno alla recente nomina a Procuratore di Napoli del giudice Nicola Gratteri. Elezione, quella del magistrato da sempre in prima linea contro la ‘ndrangheta, che ha spaccato il Csm.

“Gratteri rappresenta all’interno della magistratura una voce fuori dal coro – spiega Palamara –. Il tema di fondo è chiedersi se all’interno della magistratura esiste una contrapposizione politica tra le correnti. Se ci sono dei malumori così evidenti nella magistratura significa che qualcosa non va“, spiega l’ex magistrato in riferimento al fatto che la nomina di Gratteri, per molti magistrati, sia stato un boccone amaro da mandare giù.

Nel corso della trasmissione si è parlato poi di Ponte sullo Stretto, partendo dalle dichiarazioni del procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. Per Scopelliti “il ponte è un’infrastruttura necessaria e c’è la volontà del governo di andare avanti su questa strada, oltre ad esserci tutti i presupposti. In passato uomini di legge dicevano che era meglio non mandare risorse al Sud per evitare che finissero in mano alla criminalità organizzata, ora invece si parla di rafforzare i controlli“. Un cambio di rotta, questo, che può forse finalmente portare ad una svolta per il Meridione. Un nuovo corso di cui il Ponte è emblema oltre che traino.

“Credo che lo Stato abbia tutti gli elementi per tenere sotto controllo questo tipo di opere” e tutto ciò che gli ruota attorno, precisa Peppe Scopelliti. “Il Ponte risolleverebbe l’economia attualmente soffocata da una gestione incapace degli amministratori locali“, conclude l’ex governatore della Calabria.